У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта 

Неизвестный науке древний порт, предположительно, римского периода обнаружили у берегов Сирии , сообщил директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков.

Руины удалось найти в ходе второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии.

"Возможно, это даже не порт, а морская крепость первого века нашей эры. Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморных колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка", — сказал Татарков, слова которого приводит пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

По его словам, ученые осматривали морское дно визуально и с помощью управляемых подводных аппаратов. При этом, помимо порта, были обнаружены три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода, а также остатки античных гидротехнических сооружений: молов, причальных стенок. Поднятый керамический материал сейчас находится на обработке в департаменте древностей Тартуса.