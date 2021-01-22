«Милан» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А 23 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

23 января в Милане пройдет матч 19-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Аталанта». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния гостей. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 2.45, что соответствует 38% вероятности. Успех «Милана» аналитики оценили коэффициентом 2.65 (36%), ничья в основное время идёт за 3.80 (26%).

«Милан» — «Аталанта»: какие делать ставки на матч Серии А 23 января

«Милан» при Стефано Пиоли однозначно расцвел и долгое время шел даже без поражений в чемпионате. Потом «россонери» все же проиграли «Ювентусу», но выдали серию из трех побед. Так что пока Златан Ибрагимович и компания идут первыми, опережая «Интер» на 3 очка, а «Ювентус» и вовсе на 10, пусть у команды Андреа Пирло и есть игра в запасе.

Другое дело, что Пиоли в последнее время приходится несладко — на команду обрушилась эпидемия травм и дисквалификаций. Вот и в ближайшей игре хозяевам поля придется обойтись без Беннассера, Габбии и Чалханоглу.

Что до «Аталанты», то эта команда идет на 6-м месте, отставая от лидера на 10 очков, а от третьего места и вовсе на 3 балла. Но при этом два последних матча «Аталанта» сыграла вничью. Наверняка команда лишилась своего лидера Гомеса, который разругался с Гасперини. Алексей Миранчук шансы получает, но закрепиться в составе пока не может. А в остальном ничего не поменялась — это играющая команда, которая и сама на поле созидает, и позволяет это делать сопернику.

Разумеется, мы вправе ждать голов от этой встречи. У «Милана» есть кадровые проблемы в обороне, зато в нападении все в порядке. «Аталанта» же в принципе исповедует атакующий футбол, что не всегда положительно сказывается на пропущенных мячах. Букмекеры предлагают довольно низкий коэффициент на ТБ 2.5 гола, поэтому предлагаем рискнуть и рассмотреть ставку на то, что в матче будет как минимум 4 гола. Поставить в БК «Фонбет» на этот исход можно с коэффициентом 2.35.