Соответствующую резолюцию в Европарламенте планируется рассмотреть в четверг, 21 января. Как сообщил лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер , документ готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

«После атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект «Северный поток — 2» потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает», — заявил Вебер немецкому изданию Speigel.

Другие санкции, по его словам, будут предусматривать заморозку активов в ЕС и запрет въезда в страны союза для «физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального».

В случае принятия резолюции санкции не будут введены автоматически, они могут быть приняты только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС

17 января Навальный вернулся в Россию, в аэропорту его задержали полицейские на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому политика объявили в розыск за нарушения условий испытательного срока. Днём позднее суд арестовал его на 30 суток.

В декабре 2014 года суд признал Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Тогда оппозиционера приговорили к 3,5 года условно, брата — к 3,5 года колонии общего режима.