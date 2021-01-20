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Европарламент потребовал остановить «Северный поток — 2» из-за ареста Навального 

Парламентская газета 43 минуты назад
Европарламент потребовал остановить «Северный поток — 2»
Фото: ТАСС
Европарламент намерен потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и ввести санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального, сообщает в среду РИА «Новости».
Соответствующую резолюцию в Европарламенте планируется рассмотреть в четверг, 21 января. Как сообщил лидер фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, документ готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

«После атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект «Северный поток — 2» потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает», — заявил Вебер немецкому изданию Speigel.

Другие санкции, по его словам, будут предусматривать заморозку активов в ЕС и запрет въезда в страны союза для «физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте Алексея Навального».
В случае принятия резолюции санкции не будут введены автоматически, они могут быть приняты только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заключение Алексея Навального под стражу является внутренним делом страны, поэтому Москва не будет прислушиваться к мнениям и заявлениям из-за рубежа.
17 января Навальный вернулся в Россию, в аэропорту его задержали полицейские на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому политика объявили в розыск за нарушения условий испытательного срока. Днём позднее суд арестовал его на 30 суток.
В декабре 2014 года суд признал Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Тогда оппозиционера приговорили к 3,5 года условно, брата — к 3,5 года колонии общего режима.
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Другое , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Манфред Вебер , ЕС , Европарламент , Совет Европы , ФСИН , РИА Новости
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