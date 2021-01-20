«То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное [решение]. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения», — приводит ее слова ТАСС со ссылкой на интервью Захаровой телеканалу «Матч ТВ».