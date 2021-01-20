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Москва

Захарова высказалась о лишении Минска ЧМ по хоккею 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о лишении Минска права провести чемпионат мира в 2021 году является политизированным и предвзятым, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«То, что творится вокруг Белоруссии, политизировано донельзя на всех направлениях. Полгода практически идут эти события. Находите ваши синонимы — предвзятое, неспортивное [решение]. По-моему, никто и не скрывал, кстати говоря, мотивацию принятия этого решения», — приводит ее слова ТАСС со ссылкой на интервью Захаровой телеканалу «Матч ТВ».

«Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации», — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Международная федерация хоккея обещала выплатить компенсацию Минску за отмену ЧМ. Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение IIHF является безосновательным. В Кремле сообщили, что с сожалением восприняли решение Международной федерации хоккея.
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Комментарии
Другое , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС
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