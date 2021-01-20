Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.

"От руководства Киргизии было направлено письмо президенту России Владимиру Путину . Мы запросили 500 тысяч доз вакцины", — заявил Бейшеналиев в интервью государственному "Биринчи радио". По его словам, получено согласие от Минздрава РФ , "в ближайшее время вопрос решится".

Глава минздрава Киргизии напомнил, что ситуация с коронавирусом в республике остается сложной, и подчеркнул, что, "чтобы вернуться к нормальной жизни, необходимо провести вакцинацию".

Также, по словам Бейшеналиева, Киргизии предложили поставить 1,2 миллиона доз американской вакцины Pfizer, однако она должна храниться при температуре минус 70 градусов и в республике нет условий для ее хранения. Вакцина российского производства при этом сохраняется при температуре от -2 до -18 градусов.

Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. На настоящий момент общее количество случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 83 430. Умерли 1392 человека.