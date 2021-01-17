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Раскрыто имя задержанного по делу о сходе лавины российского чиновника 

Lenta.ru 12 часов назад
Задержанным по делу о сходе лавины чиновником оказался Панферов
Фото: Lenta.ru
Задержанным чиновником администрации Норильска по делу о гибели людей под лавиной оказался сын вице-спикера новосибирского Заксобрания Евгений Панферов. Имя подозреваемого в воскресенье, 17 января, раскрыло издание «Подъем».
По их данным, он руководит управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций около месяца. Отец задержанного — Андрей Панферов уверен, что следствие ищет тех, кого надо назначить виновниками трагедии, и его сын является подходящей кандидатурой.
Андрей Панферов рассказал, что никто не сообщал его сыну о том, что пришла сводка об угрозе схода лавины. По его словам, истинная причина трагедии в том, что на лавиноопасном направлении в нарушение правил безопасности были построены отели. Он заявил, что по этому поводу неоднократно писались письма с просьбой разобраться в ситуации и убрать строения. А в день трагедии Евгений Панферов и задержанный диспетчер ничего не смогли поделать, поскольку своевременно не получили информацию от дежурного.
16 января сообщалось, что руководитель управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации Норильска задержан по уголовному делу о гибели людей под лавиной.
По версии следствия, он не обеспечил должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверил полноту сведений, содержащихся в сводке о погодных условиях. В результате оперативный дежурный, который получил от МЧС прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска. В результате его халатности местные власти не были предупреждены о лавинной опасности, соответственно, не приняли меры безопасности, и в итоге погибли три человека, отметили в СК.
В тот же день был задержан и оперативный дежурный диспетчерской службы администрации Норильска. Его подозревают в халатности, повлекшей гибель людей.
8 января 2021 года около 23 часов в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске сошла снежная лавина. В результате были засыпаны четыре строения, в двух из которых находились люди. Погибли три человека: супруги и маленький ребенок, 14-летний подросток госпитализирован с тяжелыми травмами.
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Другое , Громкие уголовные дела , Андрей Панферов , МЧС
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