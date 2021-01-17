В ГД оценили идею эксперимента по замене водительских прав на QR-коды 

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении. Нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет», — пояснил депутат.