Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В ГД оценили идею эксперимента по замене водительских прав на QR-коды 

RT на русском 1 час назад
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT планы Минцифры провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении. Нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет», — пояснил депутат.

Нилов отметил, что для этого необходимы доступ к базе данных и интернет.

«Если есть такой доступ и можно подтвердить, то нет необходимости возить с собой дополнительный набор документов в бумажном виде», — заключил он.

Ранее, как сообщил ТАСС, замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал о планах ведомства провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае
RT на русском: последние новости
Аналитик назвал условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей Аналитик назвал условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей В шахте в Туве произошло обрушение В шахте в Туве произошло обрушение В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса В России за сутки выявили 23 586 случаев коронавируса
Комментарии
Другое , Ярослав Нилов , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение