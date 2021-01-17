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В США допустили иностранное вмешательство при штурме Капитолия 

Lenta.ru 2 часа назад
В США допустили иностранное вмешательство при штурме Капитолия
Фото: Lenta.ru
Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия. Об этом сообщает NBC News.
Телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро рассказал, что ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.
При этом данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов.
Ранее сообщалось, что около ста уголовных дел заведено по факту захвата Капитолия в Вашингтоне. Исполняющий обязанности федерального прокурора Майкл Шервин заявил, что открыты досье на примерно 300 подозреваемых. В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что в Вашингтоне было задержано более 100 человек и определено более 270 подозреваемых.
Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек.
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Комментарии
Другое , Джозеф Байден , ФБР , телеканал NBC
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