Вор в законе из Грузии назначил себя куратором Беларуси 

Грузинский вор в законе Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский) стал внешним воровским куратором. Последние полгода он провел в СИЗО № 1 Минска Пищаловский замок, к которому часто применяется термин «Володарка», так как он находится на улице Володарского.

«У Белоруссии появился внешний воровской куратор. Им стал 39-летний грузинский вор в законе Миндия Горадзе, более известный в уголовных кругах как Лавасоглы Батумский, который последние полгода прожил на Володарке и глубоко вник в процессы, происходящие в криминальном мире республики», — пишет «Прайм Крайм». Там отмечается, что перед тем, как выехать из «Володарки», Горадзе оставил в стране своего «положенца» Сашу Позняка.

В апреле 2019 года Батумский городской суд заочно приговорил Горадзе к 10 годам тюрьмы за причастность к воровскому миру. За год до этого его заочно признали виновным по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и приговорил к 12 годам тюрьмы. 3 января 2021 года он был задержан в аэропорту Одессы. Однако, спустя три дня Горадзе смог вылететь в Черногорию.