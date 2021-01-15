Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Вор в законе из Грузии назначил себя куратором Беларуси 

Ura.Ru 21 час назад
Грузинский вор в законе Миндия Горадзе (Лавасоглы Батумский) стал внешним воровским куратором. Последние полгода он провел в СИЗО № 1 Минска Пищаловский замок, к которому часто применяется термин «Володарка», так как он находится на улице Володарского.

«У Белоруссии появился внешний воровской куратор. Им стал 39-летний грузинский вор в законе Миндия Горадзе, более известный в уголовных кругах как Лавасоглы Батумский, который последние полгода прожил на Володарке и глубоко вник в процессы, происходящие в криминальном мире республики», — пишет «Прайм Крайм». Там отмечается, что перед тем, как выехать из «Володарки», Горадзе оставил в стране своего «положенца» Сашу Позняка.

В апреле 2019 года Батумский городской суд заочно приговорил Горадзе к 10 годам тюрьмы за причастность к воровскому миру. За год до этого его заочно признали виновным по статьям «пребывание лица в положении вора в законе», «вымогательство», а также «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и приговорил к 12 годам тюрьмы. 3 января 2021 года он был задержан в аэропорту Одессы. Однако, спустя три дня Горадзе смог вылететь в Черногорию.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии в аэропорту Минска задержали гражданина России, неоднократно судимого Бадри Аданая. Мужчину, известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский, разыскивал Интерпол.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Ura.Ru: последние новости
Входящий в топ-менеджент «Роснефти» Шредер раскритиковал Россию Входящий в топ-менеджент «Роснефти» Шредер раскритиковал Россию В США рассекретят сотни документов о связи Трампа с Россией В США рассекретят сотни документов о связи Трампа с Россией Украина официально запретила русский язык в сфере обслуживания Украина официально запретила русский язык в сфере обслуживания
Комментарии
Другое , Воры в законе , ФСИН , Интерпол
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение