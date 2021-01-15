Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

НАТО прокомментировала выход России из Договора по открытому небу 

РИА Новости 2 часа назад
НАТО прокомментировала выход России из Договора по открытому небу
Фото: РИА Новости
Союзники по НАТО после решения России по Договору по открытому небу остаются приверженными диалогу с РФ по контролю над вооружениями, заявил РИА Новости заместитель официального представителя Североатлантического альянса Пирс Казалет.
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.

"Все союзники по НАТО по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Это необходимо для нашей безопасности. Союзники продолжат тесные консультации по будущему контролю над вооружениями. Мы также остаемся открытыми к диалогу в формате Совета Россия-НАТО по вопросам снижения рисков и прозрачности", — сказал Казалет.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
МИД объявил о выходе России из Договора по открытому небу
Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии
Другое , Дональд Трамп , МИД , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение