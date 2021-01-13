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Цены на нефть резко обвалились 

Газета.Ru 23 часа назад
Цены на нефть резко обвалились
Фото: Газета.Ru
Фьючерсы нефти марок Brent и WTI стали резко дешеветь, свидетельствуют данные торгов. На графике видно, что в последний раз 13 января рост цен на нефть наблюдался около 16.30 мск, после этого началось снижение. По данным на 17.25 мск, нефть Brent подешевела на 0,81% и продавалась за $56,12 за баррель. В то же время цена нефти WTI снизилась на 0,62%, до $52,88 за баррель. В 17.31 мск нефть продолжала дешеветь: Brent на 1,06% — $55,98 за баррель, а WTI на 0,88% — $52,74.
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