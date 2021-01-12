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Москва

Защита историка Соколова подала жалобу на приговор 

ТАСС 20 часов назад
Расчленивший студентку историк Соколова пожаловался на приговор
Фото: РИА Новости
Адвокат историка Олега Соколова, приговоренного к 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия, подал жалобу на приговор и просит вышестоящий суд смягчить наказание. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Лукьянов.

"Да, я подал жалобу на приговор. Просим смягчить наказание по обеим статьям", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае, если суд примет жалобу, ее могут рассмотреть весной.

"Это будет весна, где-нибудь апрель, еще не скоро", — пояснил он.

25 декабря прошлого года суд в Петербурге приговорил Соколова к 12 годам и 6 месяцам колонии за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, а также за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Суд установил, что в ноябре 2019 года Соколов у себя в квартире убил Ещенко выстрелами из обреза и сдавил ей шею, а затем расчленил ее тело и выбросил останки в реку Мойку, чтобы скрыть следы преступления.
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Другое , Убийство , Историк-убийца , Анастасия Ещенко , Олег Соколов
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