Расчленивший студентку историк Соколова пожаловался на приговор

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Адвокат историка Олега Соколова , приговоренного к 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия, подал жалобу на приговор и просит вышестоящий суд смягчить наказание. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Лукьянов.

"Да, я подал жалобу на приговор. Просим смягчить наказание по обеим статьям", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае, если суд примет жалобу, ее могут рассмотреть весной.

"Это будет весна, где-нибудь апрель, еще не скоро", — пояснил он.