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Москва

На борту разбившегося Boeing не было граждан России 

Прайм 9 января 2021
На борту разбившегося Boeing не было граждан России
Фото: РИА Новости
На борту самолета Sriwijaya Air, разбившегося 9 января недалеко от Джакарты, не было граждан России. Об этом сообщается в твиттере российского посольства. При этом уточняется, что посольство РФ продолжает уточнять сведения.
Индонезийский Boeing 737-500 потерпел крушение недалеко от острова Лаки, сообщает портал Detik. На борту было 65 человек. Найдены обломки воздушного судна, идет спасательная операция, сообщает Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.
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