В храме в Гатчине ответили на обвинения в продаже макарон вместо свечей 

Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе Святого Апостола Павла в Ленинградской области в разговоре с РИА Новости назвала бредом информацию о том, что в учреждении вместо восковых свечей продают макароны.

"У нас проверенные постоянные поставщики, и каждая пачка (свечей) проходит через руки сотрудников. Невозможно не отличить макароны от свечей, даже если предположить, что их подсунул поставщик. Мы все, честно говоря, в шоке от этой информации", — рассказала сотрудница лавки.

На выходных в некоторых СМИ и телеграм-каналах появились публикации о 82-летней жительнице Гатчины, которая в декабре приобрела в этом соборе 30 церковных свечей. Перед Новым годом, когда в доме женщины отключился свет, она не смогла их использовать, поскольку в упаковке якобы оказались макароны "букатини", схожие по внешнему виду.

Собеседница агентства уточнила, что церковные свечи хранятся в отдельных упаковках, которые отличаются друг от друга в зависимости от формы изделия, длины и толщины.

Работница церковной лавки предположила, что пожилая жительница Ленобласти в силу возраста могла ошибочно решить, что покупала макароны-"свечи" в соборе.