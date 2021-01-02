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Москва

В России оценили киевское шествие в честь Бандеры 

RT на русском 4 часа назад
Киев делает всё возможное для продолжения распада украинской государственности, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Таким образом он прокомментировал шествие в честь украинского националиста Степана Бандеры, которое состоялось 1 января в Киеве. В Госдуме подчеркнули, что пока во всём мире идёт борьба с проявлениями неонацизма, на Украине эта идеология находит поддержку.
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал прошедшее в Киеве шествие в честь лидера экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, которое прошло 1 января.
Аксёнов написал в своём обращении, что попытки Киева строить свою государственность на идеях нацистов и «привели к крушению этой самой государственности».

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял своё право быть частью Русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум — юго-восточные области», — написал Аксёнов.

Он отметил, что «украинский нацизм» стал инструментом разрушения страны и «полного подчинения Украины внешним игрокам».

«Именно официальный Киев продолжает делать всё возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым. Чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», — подчеркнул Аксёнов.

Напомним, что 1 января в Киеве состоялось шествие, посвящённое 112-й годовщине со дня рождения украинского националиста Степана Бандеры. Ставшая традиционной в последние годы акция прошла в центре города. Её участники несли факелы, символику националистических организаций и портреты Бандеры. Отмечается, что на время шествия правоохранительные органы Киева частично перекрывали движение в городе. Аналогичные мероприятия прошли в ряде других городов Украины.
Отметим, что после переворота на Украине в 2014 году именами деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА)* стали называть проспекты и улицы. В частности, Московскому проспекту в Киеве присвоили имя Бандеры, а проспект Ватутина переименовали в честь командующего УПА Романа Шухевича.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков также полагает, что интерес к подобным акциям на Украине ведёт к разрушению государственности.

«Всё то, что было с Украиной во времена Российской империи, Советского Союза — это было созидание, это было укрепление… Украина была самой успешной республикой в Советском Союзе… Но с 1991 года на Украине возобладала националистическая идеология, которая разрушила украинское государство, оно сегодня плетётся в хвосте европейских стран», — отметил сенатор в беседе с RT.

По его словам, такое положение дел стало следствием поддержки нацистской идеологии, которая базируется на «отвержении всего русского, на отвержении и отрицании своей истории». Вместе с тем Цеков выразил надежду, что со временем Украина откажется от подобных взглядов и настроений.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий обратил внимание на то, что в Европе ведётся системная борьба с проявлениями неонацизма, тогда как Киев поощряет подобную активность.
«Сейчас нужно принимать меры, не оказывать помощь Украине до того, как они признают запрещённой организацию «Правый сектор»**, все те организации, которые носят имена Бандеры и Шухевича. С этим нужно бороться, это нужно рассматривать на сессии ПАСЕ, на отдельном заседании Совбеза ООН», — сказал Водолацкий в беседе с RT.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек также отметил нежелание Запада вмешиваться в те процессы, которые происходят на Украине.
«Вряд ли это событие осталось незамеченным западным истеблишментом, но, видимо, Украина сегодня слишком ценный рычаг воздействия на Россию, поэтому хвалёную западную толерантность и европейские ценности задвинули в дальний угол», — считает депутат.
Отметим, что 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением, в котором призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной». По мнению главы украинского государства, Луганск, Донецк и Крым сейчас во всех смыслах «живут в другом времени».
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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Комментарии
Другое , Степан Бандера , Руслан Бальбек , Виктор Водолацкий , Сергей Аксенов , Роман Шухевич , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Украинская повстанческая армия , Совбез ООН , Правый сектор , Госдума , Совет Федерации
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