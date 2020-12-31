«Провал России». Санду собирается в Москву ради миротворцев в Приднестровье 

«Целый ряд единомышленников Санду — это люди, видящие Молдавию в составе Румынии. Сама Санду показала пример, получив румынское гражданство наряду с молдавским. Она прекрасно знает, что в Приднестровье нет желающих жить в Румынии. Поэтому она хочет вывести миротворцев, затем оказать давление на Молдавию, попробовать завоевать Приднестровье и прошествовать в Румынию, а через нее и в Евросоюз. Но такой сценарий вызовет исход людей из Приднестровья, там живет около 200 тысяч граждан России. Кроме того, проблемы начнутся и у Молдавии», — заключил Затулин.