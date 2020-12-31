«Провал России». Санду собирается в Москву ради миротворцев в Приднестровье 

Эксперты оценили в эфире НСН шансы нового президента Молдавии
вывести российские войска из Приднестровья и разрешить многолетний конфликт.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию
для решения вопроса приднестровского конфликта, а также обсуждения вопросов торговли и экспорта молдавской продукции. Глава государства добавила, что она открыта для обсуждения «всего спектра» двусторонних отношений. Санду заявила, что до того, как посетит Москву
, планирует совершить поездки в Киев
и Брюссель
.
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский
в эфире НСН заявлял, что в случае ухудшения отношений с Москвой Кишиневу
ждать помощи неоткуда.
«ЕС помогать не будет, давать деньги. Есть требование провести расследование коррупционных дел, кражи миллиардов из бюджета Молдавии. Этим никто не занимается. Румыния сама в тяжелом положении. Политическая, моральная поддержка будет. А на финансовую вряд ли можно рассчитывать. МВФ помогает. Но нужно соблюдать массу условий. Нужно повышать тарифы, повышать цены, балансировать бюджет. А население бедно живет. И скоро у них выборы в парламент. Так что это политическое самоубийство — повышать тарифы. Это порочный круг», — отметил экономист.
Санду была избрана президентом Молдавии по итогам второго тура, который прошел в стране 15 ноября. По данным ЦИК республики, предыдущий президент Игорь Додон
проиграл Санду с результатом 42,26% против 57,74%. 24 декабря Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства.
После победы на выборах Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. В МИД РФ
в ответ заявили, что рассматривают данное заявление «как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы».
Первый зампред комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
в эфире НСН рассказал, к каким последствиям может привести уход миротворцев из региона.
«Целый ряд единомышленников Санду — это люди, видящие Молдавию в составе Румынии. Сама Санду показала пример, получив румынское гражданство наряду с молдавским. Она прекрасно знает, что в Приднестровье нет желающих жить в Румынии. Поэтому она хочет вывести миротворцев, затем оказать давление на Молдавию, попробовать завоевать Приднестровье и прошествовать в Румынию, а через нее и в Евросоюз. Но такой сценарий вызовет исход людей из Приднестровья, там живет около 200 тысяч граждан России. Кроме того, проблемы начнутся и у Молдавии», — заключил Затулин.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников
в эфире НСН довольно резко отреагировал на заявления избранного президента Молдавии, напомнив о Нагорном Карабахе и готовности жителей Приднестровья отстаивать свои права с оружием в руках.
«Вместо того, чтобы встретиться с президентом Приднестровья, требует вывести миротворцев. Что она там хочет воевать? В Приднестровье люди вооруженные, за свою независимость 30 лет борются», — подчеркнул Калашников.
Позднее молдавский лидер пояснила, что на месте российских миротворцев Молдавия хотела бы видеть представителей ОБСЕ
.
«По миротворцам есть соглашение 1992 года. Мы считаем, что сейчас нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ», — говорила президент Молдавии.
Президент РФ Владимир Путин
в ходе своей пресс-конференции заявил, что Россия выступает за вывод своих военных из Приднестровья, но сделать это возможно лишь тогда, когда для этого «созреют условия».
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин
в эфире НСН обвинил Кремль в триумфе Санду. Он считает, что Россия проводит неэффективную политику на территории стран бывшего Советского Союза.
«Игорь Додон был оптимальной политической фигурой с точки зрения интересов Молдавии, России и Румынии. Именно он создал относительную стабильность, освободил страну от криминальных олигархов. Додон не успел закончить реформы, ему мешали прозападные политики. Москва не обращала на это должного внимания и вместо системной поддержки Додона ограничивалась знаками внимания. На практике Кремль не занимается постсоветским пространством, и это привело к смене власти в Молдавии. Путину надо менять команду, которая занимается вопросами СНГ. Эти люди неэффективны. Так что происходящее в Молдавии — это вина России, ее провал», — отметил он.
В Кишиневе тем временем подумывают о закрытии въезда и ввоза грузов из Приднестровья. Полностью «задушить» регион Молдавии мешают российские миротворцы, вывода которых и добивается новый президент республики.
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