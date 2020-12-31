Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности посетить Россию при условии получения соответствующего приглашения. Об этом она сказала в эфире TV8. Она отметила, что государствам пора обсудить ряд тем, касающихся торговли, экспорта и приднестровского конфликта. Сану напомнила, что в следующем месяце у нее запланированы официальные визиты в Киев и в Брюссель. 16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии "Действие и солидарность" Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%. В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии "Действие и солидарность" Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.
Санду заявила о готовности посетить Россию при одном условии
Фото: Газета.Ru
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