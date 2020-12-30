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Турция и США работают над отменой санкций из-за С-400 

Газета.Ru 12 часов назад
Турция и США создают рабочую группу по С-400
Фото: Газета.Ru
США и Турция ведут переговоры о создании рабочей группы, которая проработает способы отмены санкций Вашингтона против Анкары за покупку российских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. Турецкая сторона указывает, что само введение ограничений было ошибкой как с политической, так и с юридической точек зрения.
Вашингтон предложил Анкаре создать совместную рабочую группу по санкциям против Турции, введенным в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. На такое предложение американской стороны турецкие власти ответили согласием, заявил в среду, 30 декабря, высокопоставленный дипломатический источник агентства Anadolu в руководстве Турции.
Рабочая группа будет прорабатывать пути отмены санкций, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу