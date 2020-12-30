Турция и США создают рабочую группу по С-400

США и Турция ведут переговоры о создании рабочей группы, которая проработает способы отмены санкций Вашингтона против Анкары за покупку российских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. Турецкая сторона указывает, что само введение ограничений было ошибкой как с политической, так и с юридической точек зрения.

Вашингтон предложил Анкаре создать совместную рабочую группу по санкциям против Турции, введенным в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400. На такое предложение американской стороны турецкие власти ответили согласием, заявил в среду, 30 декабря, высокопоставленный дипломатический источник агентства Anadolu в руководстве Турции.