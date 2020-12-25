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Москва

Эксперт заявил о двойном обмане в крабовых палочках 

Свободная пресса 11 часов назад
Эксперт заявил о двойном обмане в крабовых палочках
Фото: ТАСС
Мяса крабов в крабовых палочках нет, при этом в продукт не докладывают рыбный фарш. Об этом рассказал руководитель экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков.
«В крабовых палочках не докладывают даже и того рыбного фарша, который должен имитировать крабовое мясо, он заменяется крахмалом или чем-то еще, что повторяет консистенцию и структуру этого фарша. Отравиться этим нельзя, но по сути это двойной обман — крабовые палочки и так имеют надпись «имитация», а тут вместо сурими сплошной крахмал. Двойное комбо получается», — рассказал эксперт в беседе с НСН.
Ранее сообщалось, что ряд факторов могут привести к резкому росту цен на говядину в России, доля которой из-за высокой стоимости итак снижается в рационе россиян.
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