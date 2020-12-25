Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Новый вид мошенничества появился в России 

Москва24 12 часов назад
В России появился новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии и технологии подделки голоса, сообщает газета "Известия".
Сотрудники компаний в области информационной безопасности рассказали, что мошенники при помощи технологии deepfake изменяют голос на нужный, чтобы представиться другом или коллегой потенциальной жертвы. Отмечается, что во время общения они просят оплатить счет. Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд со ссылкой на данные МВД, в свою очередь, отметил, что мошенники начали прибегать к новой схеме, делая звонки якобы из правоохранительных органов с запросом номера банковской карты, CVV и когда из СМС.
При этом специалисты заверяют, что пик звонков якобы из банков пока не пройден. По их мнению, в будущем мошенники будут переходить на клиентов менее крупных банков, которым звонки такого рода поступали редко. Также эксперты считают, что в следующем году участятся сообщения и звонки якобы с выигрышем, который можно будет забрать только после оплаты комиссии. Тем временем руководитель центра мониторинга Angara Professional Assistance Максим Павлунин посоветовал не забывать про мошеннические схемы через электронную почту. Он рекомендовал в целях личной безопасности не открывать вложения из недостоверных источников, а при получении подозрительных писем сразу обратиться в службу информационной безопасности. Ранее консультант по финансовой грамотности проекта Минфина РФ Елена Бобкова рассказала, что одним из главных признаков мошенничества является обязательное условие внесения предварительного взноса, причем, как правило, наличными. Также, по ее мнению, потенциальных инвесторов должна смутить реферальная система работы организации, когда от них просят приводить новых клиентов.
Киеву придется просить Москву о срочных поставках газа из-за роста цен в Европе
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Москва24: последние новости
В Кремле рассказали о причинах самоубийства двух сотрудников ФСО В Кремле рассказали о причинах самоубийства двух сотрудников ФСО Первый истребитель Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ Первый истребитель Су-57 поступил на вооружение ВКС РФ В Раде сообщили, что Зеленский может стать последним президентом Украины В Раде сообщили, что Зеленский может стать последним президентом Украины
Комментарии
Другое , Елена Бобкова , МВД , Минфин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение