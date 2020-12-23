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Москва

Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий 

РИА Новости 1 час назад
Попова рекомендовала сократить число участников новогодних мероприятий до 50 человек
Фото: РИА Новости
В период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, а количество участников должно быть до 50 человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Что в методических рекомендациях: сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек. То есть, если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим… Мы считаем, что наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе, не в помещении", — сказала Попова на брифинге.

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Другое , Анна Попова , Роспотребнадзор
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