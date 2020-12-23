Попова рекомендовала сократить число участников новогодних мероприятий до 50 человек

"Что в методических рекомендациях: сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек. То есть, если это значимое скопление людей, то их количество не должно быть очень большим… Мы считаем, что наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе, не в помещении", — сказала Попова на брифинге.