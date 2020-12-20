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В Ереване траурный марш закончился давкой и потасовками 

runews24.ru 8 часов назад
У кладбища «Ереблур» в Ереване после шествия памяти жертв военного конфликта в Нагорном Карабахе возникла давка. Для участия в мероприятии к кладбищу прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, но матери погибших и противники политика перекрыли ему дорогу к могилам, однако Пашиняну в сопровождении телохранителей удалось прорваться.
Давка у кладбища была продолжительной, происходили драки и потасовки. Сообщается, что одному из участников стало плохо, его увезла скорая помощь. Кроме того, пострадала одна из противников Пашиняна. Ее вывели из толпы сотрудники правопорядка. Трехдневный траур в Армении объявлен с 19 по 21 декабря.
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