«Барселона» — «Валенсия»: прогноз и ставки на матч Примеры 19 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

19 декабря в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу» пройдет матч 14-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 18:15 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает явным фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Барселоны» в основное время можно с коэффициентом 1.33, что соответствует 72% вероятности. Успех «Валенсии» аналитики оценили коэффициентом 9.00 (10%), ничья в основное время идёт за 5.50 (18%).

«Барселона» — «Валенсия»: какие делать ставки на матч Примеры 19 декабря

«Барселона» находится на стадии перестройки и это все выливается в не самые лучшие показатели. В чемпионате сине-гранатовые идут только на 5-м месте, отставая от лидера — «Атлетико» — на 6 очков. И это при том, что у команды Диего Симеоне на одну игру меньше. В Лиге чемпионов повезло с группой — путевка в плей-офф в квартете с киевским «Динамо» и «Ференцварошем» была в кармане изначально. Но всех шокировала безвольная игра и поражение 0:3 дома от «Ювентуса». Учитывая, что перед этим «Барса» уступила «Кадису» в чемпионате, кресло под Рональдом Куманом зашаталось.

Но после этих двух оплеух у голландца и его команды получилось немного выправить ситуацию. Победы над «Леванте» и «Реалом Сосьедад» скрасили негатив болельщиков. Сейчас каталонцам очень важно продолжить победную серию в игре с «Валенсией».

Тем более, что дела у «летучих мышей» идут плохо. Хави Грасия в этом сезоне пытается слепить боеспособную команду из тех, кто остался в его распоряжении. Владельцы клуба решили затянуть пояса, поэтому в составе у Грасии много молодежи. Отсюда и нестабильность. За классной победой над «Реалом» (4:1) последовала серия из 4 матчей без побед, а тут еще и вспышка коронавируса в команде. Сейчас «Валенсия» идет на 12-й строчке, и, как ни горько признавать это поклонникам команды, это плюс-минус ее место в таблице.

Есть вероятность, что первый тайм «летучие мыши» смогут продержаться, но затем Месси и компания включат другие скорости и просто разорвут защиту валенсийцев. Жаль Хави Грасию, но ничего личного. Поставить на то, что 2-й тайм будет результативнее 1-го, можно в БК «Фонбет» за 1.95.