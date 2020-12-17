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Вор в законе Леван Сухумский сбежал из здания суда во Владимире 

News.ru 21 час назад
Вор в законе сбежал из здания суда во Владимире
Фото: РИА Новости
Во Владимире из здания суда совершил побег 45-летний вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский.
Мужчина 16 декабря был доставлен в суд для продления срока содержания под стражей. Его адвокаты настояли на том, чтобы конвоиры сняли наручники с заключённого. После этого авторитет отошёл в туалет и, усыпив внимание охранников, сбежал, передаёт «Прайм Крайм».
Абуладзе отбывал наказание за подделку документов и наркотики в тюрьме «Владимирский централ». Весной он освободился, однако вскоре его вновь задержали и по решению суда поместили в спецприёмник для иностранных нелегалов для последующей депортации за пределы РФ. Решение о пожизненной нежелательности его нахождения в России подписал заместитель министра внутренних дел страны Михаил Ваничкин.
14 сентября на основании материалов Федеральной службы безопасности в отношении Абуладзе было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).
Ранее вор в законе Роланд Чикваидзе, известный в криминальном мире как Роланд Кутаисский, умер в больнице Санкт-Петербурга в возрасте 65 лет. Причиной смерти могло стать заражение крови. Погибший был соратником криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко). Чикваидзе принимал участие в конфликте с Кутателадзе, в которого стрелял в 1999 году, а также в столкновении с кланом Деда Хасана (Аслана Усояна).
В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для воров в законе. Уголовный кодекс РФ был дополнен статьёй «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает в том числе наказание за это преступление в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Другое , Воры в законе , Громкие уголовные дела , Аслан Усоян , Михаил Ваничкин , Владимир Путин , ФСБ
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