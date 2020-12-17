Рано утром 19 декабря во Флориде состоится бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и поляком Камилом Шереметой. Сможет ли польский спортсмен удивить маститого противника? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
Головкин — Шеремета: прогноз и ставки на бой 19 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
19 декабря состоится бой между Геннадием Головкиным и Камилем Шереметой. На кону в этом противостоянии будут пояса Головкина по версиям IBF и IBO. Видеотрансляцию боя онлайн покажет стриминговый сервис DAZN. Прямой эфир встречи начнется не ранее 06:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает явным фаворитом боя Геннадия Головкина. Поставить на победу GGG можно с коэффициентом 1.03, это примерно 91% вероятности. Шансы Шереметы аналитики оценили коэффициентом 13.00 (6%), а на ничью можно сделать ставку за 30.00 (3%).
Эксперты ждут, что бой завершится досрочно. Поставить на то, что поединок остановят до 7-го раунда, в БК «Фонбет» можно за 1.60. На ТБ 6.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 2.20.
Головкин — Шеремета: какие делать ставки на бой 19 декабря
Бой между Геннадием Головкиным и Камилем Шереметой должен стать легкой прогулкой для казахстанского боксера. Наверное, в другой ситуации Головкин бы не согласился на бой с таким соперником. Но сейчас GGG не выходил в ринг больше года, Сауль Канело Альварес пока не намерен боксировать с ним в третий раз, а у Шереметы есть статус официального претендента. Поэтому Геннадий может убить двух зайцев разом. Во-первых, напомнить о себе Альваресу, а заодно и защитить свои титулы, а во-вторых, прийти в боевую форму.
Что можно сказать о Камиле Шеремете? Это имя известно лишь специалистам. Да, на счету поляка 21 победа, но топовых соперников у него никогда не было. Да и большинство своих побед Камил одержал на родине, в Польше, что уже говорит о