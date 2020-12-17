Головкин — Шеремета: прогноз и ставки на бой 19 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

19 декабря состоится бой между Геннадием Головкиным и Камилем Шереметой. На кону в этом противостоянии будут пояса Головкина по версиям IBF и IBO. Видеотрансляцию боя онлайн покажет стриминговый сервис DAZN. Прямой эфир встречи начнется не ранее 06:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает явным фаворитом боя Геннадия Головкина. Поставить на победу GGG можно с коэффициентом 1.03, это примерно 91% вероятности. Шансы Шереметы аналитики оценили коэффициентом 13.00 (6%), а на ничью можно сделать ставку за 30.00 (3%).

Головкин — Шеремета: какие делать ставки на бой 19 декабря

Бой между Геннадием Головкиным и Камилем Шереметой должен стать легкой прогулкой для казахстанского боксера. Наверное, в другой ситуации Головкин бы не согласился на бой с таким соперником. Но сейчас GGG не выходил в ринг больше года, Сауль Канело Альварес пока не намерен боксировать с ним в третий раз, а у Шереметы есть статус официального претендента. Поэтому Геннадий может убить двух зайцев разом. Во-первых, напомнить о себе Альваресу, а заодно и защитить свои титулы, а во-вторых, прийти в боевую форму.

Что можно сказать о Камиле Шеремете? Это имя известно лишь специалистам. Да, на счету поляка 21 победа, но топовых соперников у него никогда не было. Да и большинство своих побед Камил одержал на родине, в Польше, что уже говорит о