Родственники находящихся в окружении солдат в Карабахе перекрыли дорогу на Гюмри 

«Родственники находящихся в окружении вблизи сел Хин Тагер и Хцаберд военнослужащих, которые с 15 декабря лишены всех средств связи, перекрыли разные части дороги Гюмри — Ереван. Они требуют новостей о своих родных», — передает ТАСС со ссылкой на государственное новостное агентство «Арменпресс».