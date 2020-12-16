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Москва

Родственники находящихся в окружении солдат в Карабахе перекрыли дорогу на Гюмри 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Родственники солдат, находящихся в окружении ВС Азербайджана вблизи карабахских сел Хин Тагер и Хцаберд, перекрыли разные части дороги Ереван — Гюмри в Ширакской области Армении.

«Родственники находящихся в окружении вблизи сел Хин Тагер и Хцаберд военнослужащих, которые с 15 декабря лишены всех средств связи, перекрыли разные части дороги Гюмри — Ереван. Они требуют новостей о своих родных», — передает ТАСС со ссылкой на государственное новостное агентство «Арменпресс».

Навпомним, Армия обороны Карабаха заявила в среду, что потеряла связь с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных на гадрутском направлении. Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.
В субботу в министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.
В воскресенье командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, ситуация в регионе нормализовалась.
Армия обороны Карабаха потеряла связь с военными на боевых постах
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.
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Другое , Сергей Шойгу , Хулуси Акар , Рустам Мурадов , Министерство обороны , ЕС , ИТАР-ТАСС
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