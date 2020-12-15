Лавров: специалисты РФ и Сербии находятся в постоянном контакте по вопросам вакцины 

"Мы подтвердили наше общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. У нас уже накоплен неплохой опыт, и наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины, ее последующего производства", — сказал Лавров.