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Лавров: специалисты РФ и Сербии находятся в постоянном контакте по вопросам вакцины 

ТАСС 21 час назад
Лавров: специалисты РФ и Сербии находятся в постоянном контакте по вопросам вакцины
Фото: РИА Новости
Россия и Сербия подтвердили намерение развивать сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе в разработке вакцины. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы подтвердили наше общее стремление активизировать сотрудничество по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. У нас уже накоплен неплохой опыт, и наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины, ее последующего производства", — сказал Лавров.

3 декабря Вучич сообщил, что пробная партия из 20 доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Сербию. Вакцину переправили в институт Торлак, где местные специалисты должны были ее исследовать.
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