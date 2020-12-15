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Москва

Задержан стрелявший из окна Maybach в центре Москвы 

Газета.Ru 8 часов назад
Задержан мужчина, стрелявший из автомобиля Maybach на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Стрелка задержали в середине дня в понедельник, 14 декабря, проживает в Московской области в городе Красногорск, не работает», — рассказал собеседник агентства.

37-летний правонарушитель получил подписку о невыезде, у него изъяли пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна на Тверской, а затем скрылись.
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