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На Марсе нашли подходящее место для инопланетных организмов 

Lenta.ru 15 часов назад
На Марсе нашли подходящее место для инопланетных организмов
Фото: Lenta.ru
Ученые Ратгерского университета в США нашли места, где могла существовать инопланетная жизнь на Марсе, когда на нем еще присутствовала жидкая вода. В то время Солнце было холоднее и менее ярким, поэтому поверхность планеты по всей вероятности не была пригодной для живых организмов. Об этом сообщает издание Science Alert.
По мнению исследователей, даже если Марс обладал плотной атмосферой с высоким содержанием углекислого газа и водяного пара, климат был недостаточно влажным и теплым. Однако жизнь могла существовать под землей, поддерживаемая теплом геотермальных источников. Это позволяет решить парадокс слабого молодого Солнца, согласно которому наличие жидкой воды в ранней Солнечной системе около четырех миллиардов лет назад противоречит тому, что солнечный свет был на 30 процентов тусклее.
Климатические модели предсказывают, что 3,7-4,1 миллиарда лет назад температура на поверхности на Марса едва достигала -0,15 градуса Цельсия. Однако исследователи определили, что в недрах планеты было достаточно тепло, чтобы грунтовые воды существовали в жидком виде. Удары метеоритов обеспечивали дополнительное тепло. Согласно выводам ученых, именно подземные водоемы могут служить подходящей средой обитания для живых организмов и до сих пор существовать где-то под поверхностью..
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