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Москва

Песков: необходимости в локдауне и ограничениях в передвижении граждан из-за COVID-19 нет 

ТАСС 11 часов назад
Песков: необходимости в локдауне и ограничениях в передвижении граждан из-за COVID-19 нет
Фото: ТАСС
Предпринятые меры по борьбе с пандемией коронавируса по-прежнему позволяют не вводить новых ограничений, в том числе в части передвижения граждан. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

"Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия [пандемии] и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", — сказал Песков.

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Другое , Дмитрий Песков , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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