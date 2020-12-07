Песков: необходимости в локдауне и ограничениях в передвижении граждан из-за COVID-19 нет 

"Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия [пандемии] и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", — сказал Песков.