Соратник первого президента Бориса Ельцина, бывший главный редактор журнала «Огонёк» Виталий Коротич рассказал, что виновником распада Советского Союза был Ельцин. По словам журналиста, Ельцин очень хотел стать президентом, что было возможно, получив в распоряжение отдельную страну. Нарышкин назвал имя разведчика, добывшего планы ядерного удара США по СССР По словам Коротича, участники «Беловежской пущи» намеревались создать конфедерацию, распределив полномочия между странами таким образом, чтобы они оставались полунезависимыми, однако Ельцин с этим не согласился, он наставал на разделении. Об этом Коротич рассказал в интервью KP.RU. Бывший главред «Огонька» также сообщил, что Михаил Горбачев в одной из бесед с ним признался, что от страны «спасать уже было нечего». В своей новой книге экс-президент США Барак Обама высказал мнение, что Россия не является сверхдержавой, потому что Москва не располагает достаточным количеством военных баз, пишет «Газета.ру».
Соратник Ельцина рассказал о виновнике распада СССР
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Другое , Виталий Коротич , Михаил Горбачев , Барак Обама , Борис Ельцин , Газета.Ru , Журнал "Огонек" , Комсомольская правда
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