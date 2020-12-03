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Франция и ФРГ пытались сорвать встречу СБ ООН по Донбассу — МИД РФ 

ИА Regnum 11 часов назад
Попытки сорвать встречу СБ ООН с участием представителей ДНР и ЛНР были предприняты Францией и Германией, сообщила 3 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам российского дипломата, Франция и Германия «с самого начала активно пытались ее сорвать». Так, Запад настаивал на том, чтобы не допустить трансляцию дискуссий.
Официальный представитель МИД РФ заявила, что Франция и Германия, претендующие на роль посредников в урегулировании ситуации в Донбассе, дискредитировали себя. Они показали, что стоят на стороне Киева и пытаются «покрывать» его действия.

«Вопреки такой абсолютно неконструктивной линии бойкот российского мероприятия не состоялся», — Захарова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание СБ ООН по ситуации в Донбассе при участии представителей республик состоялось накануне, 2 декабря. Оно проходило по «формуле Арриа».
В переговорах участвовали также представители СБ ООН, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Марокко, Сирии и Узбекистана.
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Комментарии
Другое , Война в Сирии , Мария Захарова , МИД , Совбез ООН
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