Продвижение миротворцев РФ к Степанакерту попало на видео

Продвижение российских миротворцев к городу Степанакерт в Нагорном Карабахе попало на видео. Ролик опубликован в Telegram -канале РБК.

На видео можно наблюдать проезд бронированной техники с российскими флагами по дороге в населенном пункте. Военная техника едет вместе с гражданским транспортом.

10 ноября министерство обороны России сообщило об отправке в Нагорный Карабах миротворческого контингента, в его состав вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Вечером 12 ноября российские военные вошли в столицу Карабаха, город Степанакерт.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.