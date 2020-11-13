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Продвижение российских миротворцев к Степанакерту попало на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Продвижение миротворцев РФ к Степанакерту попало на видео
Фото: Lenta.ru
Продвижение российских миротворцев к городу Степанакерт в Нагорном Карабахе попало на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале РБК.
На видео можно наблюдать проезд бронированной техники с российскими флагами по дороге в населенном пункте. Военная техника едет вместе с гражданским транспортом.
10 ноября министерство обороны России сообщило об отправке в Нагорный Карабах миротворческого контингента, в его состав вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Вечером 12 ноября российские военные вошли в столицу Карабаха, город Степанакерт.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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