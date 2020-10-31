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Турецкие F-16 не принимают участие в боях в Карабахе, заявил Алиев 

РИА Новости 7 часов назад
Турецкие F-16 не принимают участие в боях в Карабахе, заявил Алиев
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители F-16 не принимают участие в боевых действиях в Карабахе, по словам главы государства, это не планируется.
"Турецкие F-16 доставлены сюда в связи с учениями и остались здесь из-за атаки армян на нас. Они здесь находятся в знак солидарности. Они не участвуют ни в каких боях. Их участие здесь не планируется", — сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Другое , Ильхам Алиев , МИД
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