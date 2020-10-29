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СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых «не ожидал никто» 

РИА Новости 5 часов назад
СМИ: Лукашенко провел ряд переназначений, которых «не ожидал никто»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто", сообщает в четверг Telegram-канал "Пул первого", первым публикующий сообщения и видео о работе главы государства, которые затем дублируются на официальных ресурсах.

"Перестановки в силовом блоке, которых не ожидал никто! И три новых помощника", — информировал канал, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время.

Ранее в четверг стало известно, что Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика своим помощником — инспектором по Брестской области.
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Другое , Александр Лукашенко
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