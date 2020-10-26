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Лолита устроила необычный концерт из-за корнавируса 

Украина.ру 7 часов назад
Лолита устроила необычный концерт из-за корнавируса
Фото: Украина.ру
Популярная российская артистка украинского происхождения Лолита Милявская 25 октября опубликовала в своем Instagram часть студийной версии живого концерта «LIVE в кайф», снятого в разгар первой волны коронавируса.
«Мы первый раз снимались без нашего любимого клавишника Андрея Дроздова, потому что он отбывал 14-дневный карантин. Но команда есть Команда, смогли и сыграли, хоть нам и не хватало его звуков. Реально ощущение было необычное… Улицы тогда были пустыми.. В павильоне в основном те, кто работает на телевидении. Но поддержка потрясающая», — написала Милявская.
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Другое , Лолита Милявская , Андрей Дроздов
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