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В средневековой церкви в Великобритании обнаружены необычные «ведьмины знаки» 

Суть событий 9 часов назад
В Британии обнаружены необычные «ведьмины знаки»
Фото: Суть событий
Группа британских археологов обнаружила необычные «знаки ведьмы» на руинах средневековой церкви Санта-Мария. По словам ученых, речь идет о «резьбе на камнях, средневековых граффити и других знаках». Церковь была построена в 1070 году.
Несмотря на то, что храм был снесен, основание церкви, высотой примерно 1,5 метра, а также полы сохранились в хорошем состоянии, что позволило археологам восстановить различные части сооружения. Среди обнаруженных останков выделяются два камня «с центральным перфорированным отверстием, от которого по кругу расположены вертикальные линии».
Согласно одной гипотезе, камни служили солнечными часами. Однако проблема заключалась в том, что они находились не у южной двери церкви, которая считалась наиболее подходящим местом для таких часов, что натолкнуло археологов на мысль о «ведьминых знаках». Их основная функция заключалась в отпугивании злых духов и заключении их в бесконечный лабиринт.
Ученые отметили, что подобные знаки были обнаружены на других церквях по всей Великобритании, а также на домах и даже на мебели. «Открытия, подобные этим, положили начало дискуссиям о назначении знаков и их использовании, предлагая увлекательный взгляд на прошлое», — заявил археолог Майкл Корт. Свои исследования ученые планируют продолжить в следующем году, надеясь получить больше информации о церкви и ее архитектуре.
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