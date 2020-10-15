Попова назвала циркулирующие в России штаммы коронавируса

На территории России циркулируют два штамма коронавируса: европейский, азиатский. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заметив при этом, что в стране нет штаммов, завезенных из Китая. Ее слова передает РИА Новости.

«На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, — сказала Попова. — У нас нет штаммов, которые

были завезены к нам из Китая».