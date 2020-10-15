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Попова назвала циркулирующие в России штаммы коронавируса

Lenta.ruиещё 36
3 часа назад
На территории России циркулируют два штамма коронавируса: европейский, азиатский. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заметив при этом, что в стране нет штаммов, завезенных из Китая. Ее слова передает РИА Новости.
Попова назвала циркулирующие в России штаммы коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«На сегодняшний день могу сказать, что на территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, — сказала Попова. — У нас нет штаммов, которые
были завезены к нам из Китая».
За минувшие сутки В России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.
Другое,РИА Новости,Россия,
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