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Собянин назвал очень тревожной ситуацию с коронавирусом в Москве

News.ru
2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с растущим числом заболевших коронавирусом в столице очень тревожной.
Собянин назвал очень тревожной ситуацию с коронавирусом
Фото: News.ruNews.ru
В понедельник количество госпитализаций достигло 1 250 человек. Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу, — приводит ТАСС слова мэра.
Накануне NEWS.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло до 13 868 человек.
Другое,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,Москва,
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