Россия - Венгрия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 14 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

13 октября, в Москве, на стадионе «ВТБ Арена» сборная России сыграет с национальной командой Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 21:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи команду Станислава Черчесова . Сделать ставку на победу россиян можно с коэффициентом 1.62, что соответствует 58% вероятности. Успех венгров аналитики оценили коэффициентом 5.40 (17%), а ничья в основное время идёт за 4.00 (25%).

Россия - Венгрия: какие делать ставки на игру Лиги наций 13 октября

Сборная России после трех туров возглавляет свою группу Лиги наций, у команды Станислава Черчесова 7 очков. Венгрия - главный преследователь нашей команды, у подопечных Марко Росси сейчас 6 баллов. Турция и Сербия отстают, у них, соответственно, 2 и 1 очко после 3 матчей.

Для россиян предстоящая встреча крайне важна, ведь победа если не гарантирует успех по итогам группового этапа, то очень приблизит к нему нашу сборную. Отрыв от Венгрии в таком случае будет составлять 4 очка, а Турцию и Сербию можно будет почти наверняка вычеркнуть из числа преследователей. А вот поражение отбросит команду Станислава Черчесова на вторую строчку, более того, в этом случае все будет уже не в руках россиян. Так что встреча предстоит крайне важная.

Очень жаль, что к этому противостоянию сборная России подходит с кадровыми проблемами. К Алексею Миранчуку , Головину и Баринову, появления которых в октябрьских матчах и не ждали, добавились Джикия, Гильерме и Марио Фернандес . Тесты этой тройки на коронавирус дали сомнительный результат, поэтому футболистов сразу же отправили домой на изоляцию. Все трое - игроки основы сборной, так что придется сложно.

Тем более, что налицо тенденция - сборной России не хватает физической готовности. Так было в гостевом поединке с Венгрией, где 3:0 после первого тайма превратились в 3:2, так было в игре с Турцией на днях, где 1:0 и солидная игра едва не превратились в поражение. На этот фактор стоит обратить внимание, от него стоит отталкиваться, делая ставки на матч.

А вот во втором игровом отрезке мы рекомендуем ставить на успех Венгрии. Команда Марко Росси, конечно, тоже играла 3 дня назад и перенесла перелет из Сербии, но, кажется, что физически мадьяры сейчас готовы лучше нашей сборной. И это должно сказаться. Тем более, что венгры понимают - победа откроет им дорогу к первому месту в группе. Сделать ставку на успех Венгрии после перерыва можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 5.00 . Если поставите 1000 рублей, на выплату в случае успеха получите 5000 рублей!