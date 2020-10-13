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Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии после задержания брата 

Газета.Ru и ещё 17 2 часа назад
Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии после задержания брата
Фото: Газета.Ru
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась мнением о протестах в Белоруссии.
Ранее стало известно, что брат экс-спортсменки Никита Домрачев был задержан 12 октября минскими силовиками.
Домрачева считает, что для разрешения конфликта бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны, а с другой стороны — увольнять и арестовывать людей на улицах.
"Пока, очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку", — написала Домрачева в Facebook.
Олимпийская чемпионка заявила, что пока не видит, как может помочь своей стране для решения проблем.
"А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем. Люди хотят быть услышанными", — отметила Домрачева.
Ранее брат экс-биатлонистки порассуждал о том, что его сестра не сделала публичных заявлений по данному инциденту.
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Комментарии
Другое , Никита Домрачев , Дарья Домрачева
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