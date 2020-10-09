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Мишустин прибыл в Ереван 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Ереван, где пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.
На заседании межправсовета планируется рассмотреть проект Стратегии развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2025 года, обсудить вопросы регулирования интернет-торговли, маркировку отдельных видов товаров, а также формирование бюджета союза на 2021 год и другое, передает РИА «Новости».
Кроме того, в ходе заседания предполагается уделить внимание санитарно-эпидемиологической ситуации в ЕАЭС. Ожидается, что главы правительств ЕАЭС обсудят реализацию комплексного плана по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний в странах-членах объединения.
Предыдущее заседание межправсовета ЕАЭС прошло в Минске в июле. Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирует с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.
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Другое , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ЕАЭС , РИА Новости , Ереван
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