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Апина унизила МакSим на YouTube-шоу Галкина 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Апина унизила МакSим на YouTube-шоу Галкина
Фото: News.ru
Певица Алёна Апина приняла участие в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» и возмутила зрителей своим поведением.
Так, певица оценила песни «Веснушки» Тимы Белорусских, «Тепло» Макса Коржа, а также набравший популярность в TikTok ремикс хита МакSим «Трудный возраст» — последней композиции досталось больше всего.
Вот что скажу вам, мальчишки. Поскольку это уже персонаж из моего профсоюза, и кабы не TikTok, никто бы эту песню никогда бы [не вспомнил], — подчеркнула Апина, слова которой приводит «Экономика Сегодня».
При этом пользователи Сети обратили внимание на высокомерность поведения Апиной. Артистка позволяла себе делать чересчур резкие заявления, посчитали зрители. По их мнению, певица совершенно «не проходит по возрасту» для трендов современных социальных сетей. Кто-то даже отметил, что Апина как певица давно уже забыта.
Ранее NEWS.ru писал, что альбом La Vida Cosmopolita Леонида Агутина вошёл в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях, сообщила пресс-секретарь певца Наталия Николенко.
По её словам, для Агутина это первое выдвижение на «Грэмми».
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Комментарии
Другое , Леонид Агутин , Алена Апина , Максим Галкин , Макс Корж
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