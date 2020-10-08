Gears Tactics для Xbox One и Xbox Series ушла на золото 

Это означает, что мастер-диск отправили в производство, а сама пошаговая тактика появится на новых платформах аккурат к 10 ноября.
Также разработчики добавили 11 новых достижений, позволяющих увеличить уровень GamerScore до 1400. Кроме того, 10 ноября Gears Tactics ждёт обновление с дополнительным снаряжением, новыми противниками и не только.
При этом если игрок оформит предзаказ проекта или опробует Gears Tactics в рамках Xbox Game Pass до 4 декабря, он получит набор Thrashball Cole, в который входит рекрут Августус Коул и броня «Трешбол».
Напомним, изначально релиз Gears Tactics состоялся в апреле этого года на PC.
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