«Я счастливчик»: Лолита рассказала о своей болезни

«Концерт в "Крокусе" состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам. Мне очень жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени», — сказала звезда.
Она добавила, что не пела с апреля и волнуется.
Также певица рассказала, что успела переболеть коронавиурсом.
«Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно. Но вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у себя одни и самые любимые! На всякий случай маски закуплены для всех», — написала Лолита
в подписи к видеоролику.
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Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам. Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени. Я не пела сольники с апреля.. Волнение есть, но есть и желание попробовать. Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно. Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые! На всякий случай, маски закуплены для всех
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 6 Окт 2020 в 10:37 PDT