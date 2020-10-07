«Я счастливчик»: Лолита рассказала о своей болезни

«Концерт в "Крокусе" состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам. Мне очень жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени», — сказала звезда.

Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам. Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени. Я не пела сольники с апреля.. Волнение есть, но есть и желание попробовать. Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно. Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые! На всякий случай, маски закуплены для всех