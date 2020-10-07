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На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску 

ТК «Звезда» и ещё 2 11 часов назад
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Фото: ТК «Звезда»
Инициатора конфликта сняли с рейса и оштрафовали на крупную сумму.
На борту самолета в США произошла массовая драка. Воздушное судно должно было доставить пассажиров из Аризоны в Юту. Один из них отказался надеть индивидуальную медицинскую маску и был наказан.
Соседи мужчины по пассажирским креслам испугались возможного заражения COVID-19 и попытались силой заставить несговорчивого путешественника соблюдать санитарные правила.
Побоями дело не ограничилась. На борт самолета прибыли сотрудники полиции, которые сняли пассажира с рейса, а также оштрафовали его на несколько сотен долларов.
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