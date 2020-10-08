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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 67 1 час назад
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
Фото: РИА Новости
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиз Глюк.
Поэтесса получила премию «за ее безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным», говорится в сообщении Нобелевского комитета Каролинского института Стокгольма в Twitter.
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по литературе должна присуждаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности». Что действительно имелось в виду под «идеалистическим произведением», до сих пор является предметом споров, передает ТАСС.
Среди фаворитов 2020 года значились и россияне Людмила Улицкая и Владимир Сорокин, а также сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками.
Букмекерские интернет-сайты начали принимать ставки на лауреатов Нобелевской премии в области литературы 18 лет назад. Любители азартных игр называли правильное имя уже много раз. Сегодня в верхних строчках списка значились преимущественно женщины: Мариз Конде (4,5 к 1), Людмила Улицкая (5,5 к 1), канадские литераторы Маргарет Этвуд (7 к 1) и Энн Карсон (10 к 1). Высоко оценивают букмекеры также шансы Харуки Мураками (7 к 1) и Нгуги Ва Тхионго (8 к 1).
Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держалось в строжайшем секрете. Полный список номинантов 2020 года рассекретят лишь через 50 лет, а документы можно будет посмотреть в архиве Шведской академии в здании Стокгольмской биржи в Старом городе в 2070 году. Например, из открытых в этом году архивов стало ясно, что кандидатура Александра Солженицына (1918-2008) была впервые выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1969 году. Имя русского писателя было в списке 103 претендентов на награду. Высокой награды Солженицын был удостоен в 1970 году «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».
Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С.
Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов — черных дыр.
Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома.
Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Из-за пандемии коронавируса церемонию планируют проводить в онлайн-режиме.
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Комментарии
Другое , Телевидение , Харуки Мураками , Людмила Улицкая , Владимир Сорокин , Александр Солженицын , Альфред Нобель , Маргарет Этвуд , Эммануэль Шарпантье , Нобелевский комитет , ИТАР-ТАСС
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