Стала известна причина смерти Рубена Акопяна 

Сегодня ночью стало известно, что популярный ведущий программы «Однажды в городе» на «Радио 7» Рубен Акопян скончался в возрасте 48 лет. Официальную причину близкие и коллеги знаменитости не озвучили, однако, источник, знакомый с семьей Рубена, дал комментарий о случившемся и предположил, что Акопян умер из-за проблем с сердцем.

— высказал свое мнение источник.

Стоит отметить, что ушедшим очень дорожили слушатели программы и коллеги. Теперь, когда Рубена не стало, любители «Радио 7» задаются вопросами: что станет с нашумевшей рубрикой? Найдут ли ему замену или закроют данный эфир? Увы, сегодня руководство не готово решить эти сложные задачи. Сотрудники пытаются справиться с эмоциями от внезапной кончины Акопяна и выражают соболезнования его семье.

«Мне посчастливилось в течение нескольких лет работать с Рубеном бок о бок. Сегодня сердце Рубена внезапно остановилось. И это шок. Большая потеря. И огромное горе»,

— выразила соболезнования Анна Ананская. «Очень любил его голос слушать, уже как традиция. Даже не знаю… Как будто личная трагедия. Рубен, земля вам пухом»,

— написал подписчик ведущего.

