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Россия ответит на возможные ограничения для своих товаров на рынке ЕС

Праймиещё 5
2 часа назад
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия ответит на возможные ограничения для своих товаров на рынке ЕС
Фото: ПраймПрайм
"Еврокомиссия подготовила доклад, который имеет длинное название "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты". Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете", — сказал министр перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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