Россия ответит на возможные ограничения для своих товаров на рынке ЕС

"Еврокомиссия
подготовила доклад, который имеет длинное название "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты". Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза
, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете", — сказал министр перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.