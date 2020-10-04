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Журналисты сообщили об объявлении в Степанакерте утром воздушной тревоги 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Журналисты сообщили об объявлении в Степанакерте утром воздушной тревоги
Фото: Аргументы Недели
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги. Об объявлении в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики воздушной тревоги сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.
Очевидцы поделились, что слышали за городом несколько взрывов от артиллерийских снарядов. По данным журналистов, находящихся в Нагорном Карабахе, ночь с субботы на воскресенье прошла спокойно, сирену не включали. Также не было обстрелов.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Армия Армении впервые в истории применила российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в бою.
Войска Азербайджана в ходе наступления 3 октября в Карабахе захватили армянское село.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.
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